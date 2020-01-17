У Мінекономіки очікують на зростання експорту сої

Ухвалення закону, який поновив відшкодування ПДВ українським експортерам сої, сприятиме збільшенню її вирощування та експорту, впевнені у Міністерстві розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки.

"16 січня Верховною Радою прийнято у другому читанні законопроект №1210, яким, зокрема, поновлено відшкодування ПДВ українським експортерам олійних культур. Таке рішення прийнято з метою підтримки українських виробників сільськогосподарської продукції, збільшення виробництва ріпаку, сої та нарощенню експорту такої продукції на зовнішні ринки", - йдеться у повідомленні.

Також документом передбачається запровадження міжнародних стандартів податкового контролю для всіх учасників міжнародної торгівлі, реформування інституту фінансової відповідальності та удосконалення процедури адміністрування податків та зборів.

За даними Мінекономіки, скасування відшкодування експортного ПДВ у 2017 році мало негативні наслідки для малих сільгоспвиробників сої. Через неспроможність формувати експортні партії, вони були вимушені реалізувати свою продукцію посередникам за нижчою ціною. У підсумку вирощування сої та ріпаку для дрібних виробників, впевнені у міністерстві, стало збитковим та невигідним. В Україні вже спостерігається скорочення посівних площ під сою – у 2019 році засіяно 1,58 млн га сої, що на 8% менше ніж у 2018 році та на 21% менше ніж у 2017 році.

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Як повідомляв Укрінформ, у грудні 2017 року Верховна Рада відмінила з 1 вересня 2018 року до 31 грудня 2021 року відшкодування ПДВ на експорт сої. А 30 серпня 2018 року Президент України Петро Порошенко підписав закон, який скасував норму про неповернення ПДВ при експорті сої, але лише для сільгоспвиробників, які самостійно експортують цю культуру. Експерти очікували, що впровадження цього закону стимулює виробників самостійно експортувати сою та зменшить вплив на них переробних підприємств, які диктували цінову політику на ринку. Також очікувалось, що трейдери активніше почнуть експортувати продукти переробки сої — олію і шрот.

18 грудня 2019 року Президент України Володимир Зеленський закликав уряд та Верховну Раду невідкладно забезпечити ухвалення закону про підтримку вітчизняного виробника сільськогосподарської продукції та скасувати так звані "соєві правки".

За даними Національного наукового центру “Інститут аграрної економіки” (ІАЕ), у 2017 році, коли приймались "соєві правки" рівень переробки сої в Україні становив 18,7% від зібраного врожаю цієї культури,тоді як у 2018/2019 маркетинговому році цей показник сягнув 33,6%.

Фахівці ІАЕ впевнені, що курс на подальше збільшення обсягів переробки сої та нарощування виробництва продукції з доданою вартістю є доцільним; скасування ж “соєвих правок” відкине галузь на 3-5 років назад, до сировинної моделі на ринку сої.