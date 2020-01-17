Кабмін очікує від будівельного бізнесу виходу з "тіні" — Гончарук

Уряд очікує від будівельного бізнесу легалізації видобутку матеріалів та працевлаштування в галузі.

Про це Прем'єр-міністр Олексій Гончарук заявив під час наради з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Ми очікуємо, що бізнес вийде із "тіні", що легально почнуть видобуватися будівельні матеріали, тому що дуже часто вони видобуваються нелегально. З цим ми будемо боротися... Ми би хотіли, щоб працевлаштування в галузі було "білим", ми хотіли б, щоб люди оформлювались на роботу повністю (легально - ред.)," - сказав Гончарук.

Зокрема, він наголосив, що уряд разом із правоохоронними органами вивчає ситуацію щодо видобутку піску.

Нарада з питань розвитку будівельної галузі та детінізації ринку праці у будівництві / Фото: Олена Худякова, Укрінформ

Крім того, за словами Гончарука, будівельний бізнес не мусить бути заручником корумпованих органів, передусім Державної архітектурно-будівельної інспекції: "У нас там зараз зміни кадрові, є новий виконуючий обов’язки керівника, є конкурс, є певні новації, які здійснені у цій сфері".

Глава уряду також заявив, що очікує на зворотний зв'язок щодо можливої корупції у цій сфері, щоб мати змогу "максимально швидко" приймати кадрові рішення.