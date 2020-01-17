Справу щодо банку “Союз” направили до суду першої інстанції - НБУ

Верховний суд України 15 січня частково задовольнив касаційну скаргу Національного банку на рішення судів першої та апеляційної інстанцій у справі, якими було скасовано постанову Правління НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "Союз".

Про це повідомляє пресслужба НБУ.

"Суди першої та апеляційної інстанцій ухвалили рішення на користь позивача. Не погодившись із зазначеними судовими рішеннями, Національний банк України у жовтні 2016 року звернувся до Верховного Суду із касаційною скаргою, яку 15 січня 2020 року було частково задоволено, а саме: скасовано рішення судів попередніх інстанцій, а справу направлено на новий розгляд до суду першої інстанції", - йдеться у повідомленні.

У НБУ наголошують, що на сьогодні є всі правові підстави для здійснення ліквідаційної процедури АТ "КБ "Союз".

"На сьогоднішній день наявні усі правові підстави для здійснення ліквідаційної процедури АТ "КБ "СОЮЗ", адже постанова Правління Національного банку України "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "СОЮЗ" і рішення Виконавчої дирекції Фонду гарантування вкладів фізичних осіб "Про початок процедури ліквідації АТ"КБ "СОЮЗ" та делегування повноважень ліквідатора банку" є чинними", - заявив регулятор.

Читайте також: НБУ наступного року здійснить інспекційні перевірки у 45 банках

Як повідомлялось, Правлінням Національного банку України 15 березня 2016 було ухвалено постанову "Про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "Союз". Підставою для такого рішення був факт встановлення систематичного порушення банком законодавства у сфері запобігання та протидії легалізації (відмиванню) доходів, одержаних злочинним шляхом або фінансуванню тероризму.

Акціонер банку Сергій Дядечко у травні 2016 року звернувся в суд із позовом до Національного банку та Фонду гарантування вкладів, у якому просив визнати протиправною та скасувати постанову Правління НБУ про відкликання банківської ліцензії та ліквідацію АТ "КБ "Союз" та рішення виконавчої дирекції ФГВФО про початок процедури ліквідації банку.

Також позивач просив суд зобов’язати Нацбанк вчинити дії щодо відновлення функціонування банку.