Рада відмовилася скасувати закон щодо єдиної юрособи для податкових та митних органів

Верховна Рада відхилила проєкт постанови 2318-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Документ підтримав 91 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" може бути підписаний Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і після цього бути переданим на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Читайте також: Рада ухвалила закон з поправками до Податкового кодексу

Документом запроваджується новий формат діяльності Держмитслужби і ДПС як єдиних юридичних осіб: відтепер їхні територіальні органи будуть функціонувати не як окремі юридичні особи, а як відокремлені підрозділи цих Служб із необхідним обсягом повноважень. Очікується, що це поліпшить керованість податковими та митними органами, дасть змогу перерозподілити працівників з управлінських напрямів на профільні функції Служб, а також підвищить ефективність внутрішніх робочих процесів.