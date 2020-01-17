Рада відмовилася скасувати закон щодо єдиної юрособи для податкових та митних органів

Рада відмовилася скасувати закон щодо єдиної юрособи для податкових та митних органів

Укрінформ
Верховна Рада відхилила проєкт постанови 2318-1-П "Про скасування рішення Верховної Ради України від 14.01.2020 року про прийняття в цілому як закону України проєкту Закону України "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

Документ підтримав 91 народний депутат, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Тепер закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи" може бути підписаний Головою Верховної Ради Дмитром Разумковим і після цього бути переданим на підпис Президенту.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада 14 січня ухвалила закон "Про внесення змін до Митного кодексу України та деяких інших законів України у зв'язку з проведенням адміністративної реформи".

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Документом запроваджується новий формат діяльності Держмитслужби і ДПС як єдиних юридичних осіб: відтепер їхні територіальні органи будуть функціонувати не як окремі юридичні особи, а як відокремлені підрозділи цих Служб із необхідним обсягом повноважень. Очікується, що це поліпшить керованість податковими та митними органами, дасть змогу перерозподілити працівників з управлінських напрямів на профільні функції Служб, а також підвищить ефективність внутрішніх робочих процесів.

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