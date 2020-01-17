Ціни на нафту стабільні на тлі даних про ВВП Китаю
Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.
Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,60 за барель, що на $0,02 (0,03%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси збільшилися у ціні на $0,62 (0,97%), до $64,62 за барель.
Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,01 (0,02%) - до $58,51 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $58,52 за барель, піднявшись на $0,71 (1,23%) у порівнянні з попередньою сесією.
Зростання ВВП Китаю у четвертому кварталі 2019 року склало 6,0% у річному вираженні, співпавши з очікуваннями і не змінившись порівняно з попереднім кварталом, показали офіційні дані у п'ятницю. Таким чином темпи зростання другої за величиною економіки світу продовжили утримуватися поблизу мінімуму майже за 30 років.
У той же час дані, що вказали на зростання попиту на нафту в Китаї, підтримали настрої ринку.
За 2019 рік китайські НПЗ переробили 651,98 мільйона тонн нафти, що відповідає рекордним 13,04 мільйона барелів на добу і на 7,6% більше, ніж у 2018 році, показали урядові дані. У грудні також було встановлено місячний рекорд переробки нафти.
Нафта подорожчала напередодні після того, як Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди. Настрій інвесторів ще більш покращився після схвалення сенатом США змін в угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою.
Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено на рівні 64,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,69 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($64,62).