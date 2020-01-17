Ціни на нафту стабільні на тлі даних про ВВП Китаю

Ціни на нафту стабільні у п'ятницю, оскільки повідомлення про мляве економічне зростання у Китаї, найбільшому в світі імпортері нафти, викликали побоювання щодо попиту, що переважили оптимізм навколо підписання торгової угоди США і КНР.

Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становить $64,60 за барель, що на $0,02 (0,03%) нижче ціни на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у четвер ф'ючерси збільшилися у ціні на $0,62 (0,97%), до $64,62 за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подешевшав на $0,01 (0,02%) - до $58,51 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту склала $58,52 за барель, піднявшись на $0,71 (1,23%) у порівнянні з попередньою сесією.

Зростання ВВП Китаю у четвертому кварталі 2019 року склало 6,0% у річному вираженні, співпавши з очікуваннями і не змінившись порівняно з попереднім кварталом, показали офіційні дані у п'ятницю. Таким чином темпи зростання другої за величиною економіки світу продовжили утримуватися поблизу мінімуму майже за 30 років.

У той же час дані, що вказали на зростання попиту на нафту в Китаї, підтримали настрої ринку.

За 2019 рік китайські НПЗ переробили 651,98 мільйона тонн нафти, що відповідає рекордним 13,04 мільйона барелів на добу і на 7,6% більше, ніж у 2018 році, показали урядові дані. У грудні також було встановлено місячний рекорд переробки нафти.

Нафта подорожчала напередодні після того, як Китай і США підписали першу фазу торговельної угоди. Настрій інвесторів ще більш покращився після схвалення сенатом США змін в угоді про вільну торгівлю між США, Мексикою та Канадою.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,70 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,69 долара за барель, що на 7 центів вище за рівень закриття торгів ($64,62).