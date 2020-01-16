Гончарук: Маємо всі передумови для економічного зростання

Зараз Україна має всі передумови для економічного зростання в наступні декілька років.

Про це заявив Прем’єр-міністр Олексій Гончарук на презентації Стратегії розвитку фінансового сектору до 2025 року, повідомляє Урядовий портал.

Документ затвердили Національний банк України, Національна комісія з цінних паперів та фондового ринку, Національна комісія, що здійснює державне регулювання у сфері ринків фінансових послуг, Міністерство фінансів України та Фонд гарантування вкладів фізичних осіб.

«Підписано важливий документ, який передбачає розвиток фінансового сектору за п’ятьма основними напрямами. В України зараз є все для того, щоб стрімко зростати наступні декілька років. Тенденції, які ми сьогодні спостерігаємо – це і збільшення золотовалютних резервів, і рекордне зниження інфляції – означає, що нашій країні починають вірити», - підкреслив Гончарук.

Він також зазначив Уряд і Національний банк є надійними партнерами.

«Уряд і НБУ мають спільні пріоритети: економіці треба максимально швидко дати доступ до дешевих ресурсів і зменшити ризики для фінансових установ», - зазначив Олексій Гончарук.

За його словами, дешеві кредити потрібні українцям вже зараз, тож з 1 лютого буде запущено програму дешевих кредитів для малого підприємництва під 5%, 7% і 9%, анонсовану раніше Президентом.

Читайте також: Рада зробила перший крок до легалізації грального бізнесу

«Також ми очікуємо, що в цьому році буде значно зменшена вартість кредитних ресурсів і для іпотеки. Наша мета — 11-12% у гривні», - повідомив глава уряду і додав, що ще одним важливим пріоритетом є доступність фінансових послуг.

«Ми добре розуміємо, що робити. У нас є план. Ми готові до складних викликів, які очікують нас наступні кілька років», - зауважив прем’єр.