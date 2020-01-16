За "індексом Біг-Мака" курс гривні цьогоріч має бути 10,05 за долар - Economist

Гривня стосовно американського долара за "індексом Біг-Мака" недооцінена на 58%.

Про це повідомляє The Economist.

“В Україні один Бік-Мак (з МакДональдза - ред.) коштує 57 гривень, а у США – 5,67 долара (близько 137 гривень ред.)”, - йдеться у повідомленні.

Таким чином, стверджує видання, курс долара до гривні має бути 1 до 10,05. Нині ж долар в Україні коштує близько 23,99 гривні. Відповідно українська валюта недооцінена на 58,1% у порівнянні з фактичним обмінним курсом за долар.

Зазначається, що згідно з рейтингом, лише у двох країнах валюта вважається переоціненою - у Швейцарії й Норвегії.

Як відомо, "Бургекономіка" не позиціонується як точний показник валютного перекосу. Проте, "індекс Біг-Мака" став світовим стандартом, включений у декілька підручників з економіки, а також є предметом не менше 20 академічних досліджень.