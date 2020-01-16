В Україні запустили електронну систему комунікації з міждержавними органами

Міністерство цифрової трансформації України офіційно вводить систему комунікації з міждержавними органами "Трембіта" у промислову експлуатацію.

Про це відомство повідомляє у Facebook.

“Система "Трембіта" офіційно введена у промислову експлуатацію. Це означає, що період її тестування закінчено, вона цілком придатна для використання та відповідає усім вимогам до захисту інформації”, - йдеться у повідомленні.

"Трембіта" дозволяє інформаційним ресурсам державних органів безпечно обмінюватись електронними повідомленнями між собою. Саме за допомогою "Трембіти" міністерство створює електронні послуги. Зараз вже 47 державних органів підписали угоди щодо підключення до "Трембіти".

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Як повідомлялося, Міністерство цифрової трансформації України планує перевести усі державні реєстри в електронний формат.

"Трембіта" — система електронної взаємодії українських державних електронних інформаційних ресурсів, через яку будуються інформаційні взаємодії органів публічної влади через інтернет шляхом обміну електронними повідомленнями.

Система "Трембіта" є одним із ключових елементів інфраструктури надання електронних послуг громадянам та бізнесу, який забезпечує зручний уніфікований доступ до даних державних реєстрів.

Основу системи становить удосконалена естонська платформа обміну даними X-ROAD, яка є фундаментом естонського цифрового суспільства.