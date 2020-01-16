Рада дозволила Укравтодору залучити кошти під державні гарантії для інвестиційних проектів

Верховна Рада України ухвалила в цілому законопроєкт “Про внесення змін до Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" (№2660).

За відповідне рішення проголосувало 338 народних депутатів, повідомляє кореспондент Укрінформу.

Згідно з пояснювальною запискою, документ вносить зміни до статті 6 Закону України "Про Державний бюджет України на 2020 рік" щодо можливості надання у 2020 році державних гарантій за запозиченнями Укравтодору для фінансування дорожніх інвестиційних проєктів.

Сума запозичень під держгарантії визначена для Укравтодору в обсязі 19,27 млрд грн.

Мета законопроєкту - забезпечення ефективного фінансування розвитку дорожньої галузі України шляхом залучення додаткового позабюджетного фінансування для виконання ремонтно-будівельних робіт на автомобільних дорогах загального користування державного значення.

Як повідомляв Укрінформ, Верховна Рада України 16 січня 2020 року ухвалила закон “Про внесення змін до Бюджетного кодексу України", згідно з яким Укравтодор у 2020 році зможе залучити додаткове фінансування на будівництво, ремонт та експлуатацію доріг.