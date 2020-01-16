У Нацбанку вважають, що для відновлення іпотеки є всі передумови

У Національному банку вважають, що наразі є всі передумови для відновлення іпотечного кредитування широких верств населення.

Про це на брифінгу за підсумками Щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку сказала перший заступник голови Національного банку Катерина Рожкова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"Наразі є всі передумови для потенційного відновлення іпотеки. Ми говоримо про іпотеку для широких верств населення", - сказала Рожкова.

Раніше, у Національному банку пояснили, що проблемою для відновлення іпотечного кредитування є невпорядкованість ринку первинної житлової нерухомості. Окрім цього, на думку фахівців НБУ, ринок житлового будівництва є абсолютно непрозорим і права інвесторів на ньому переважно не захищені.

Як повідомляв Укрінформ, згідно зі звітом НБУ про фінансову стабільність за грудень 2019 року, в Україні обсяги іпотеки є неприродно низькими. Співвідношення іпотечного портфеля у гривні до ВВП становить менше 1%.