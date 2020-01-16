СЕТАМ пустить з молотка 200 тисяч кубів арештованого газу
Про це повідомляється на сайті OpenMarket.
"На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ") виставлено 200 000 куб. м арештованого природного газу., який знаходиться в підземних сховищах ПСГ філії "Оператора газосховищ України" за стартовою ціною - 979 800 грн", - йдеться у повідомленні.
Аукціон відбудеться 3 лютого 2020 року.
"Такої кількості газу вистачить щоб забезпечити школу або дитячий садок опаленням на кілька місяців. Брати участь в аукціоні може кожен, в тому числі, органи місцевого самоврядування – у нас немає обмежень", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.
OpenMarket (ДП "СЕТАМ") - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.