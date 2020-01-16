СЕТАМ пустить з молотка 200 тисяч кубів арештованого газу

OpenMarket продає 200 тис. кубометрів арештованого природного газу за стартовою ціною 979,8 тис грн.

Про це повідомляється на сайті OpenMarket.

"На електронний аукціон OpenMarket (Державне підприємство "СЕТАМ") виставлено 200 000 куб. м арештованого природного газу., який знаходиться в підземних сховищах ПСГ філії "Оператора газосховищ України" за стартовою ціною - 979 800 грн", - йдеться у повідомленні.

Аукціон відбудеться 3 лютого 2020 року.

"Такої кількості газу вистачить щоб забезпечити школу або дитячий садок опаленням на кілька місяців. Брати участь в аукціоні може кожен, в тому числі, органи місцевого самоврядування – у нас немає обмежень", - наголосив генеральний директор ДП "СЕТАМ" Віктор Вишньов.

OpenMarket (ДП "СЕТАМ") - це простий та ефективний засіб реалізації та придбання майна через мережу інтернет з використанням технології Blockchain. Онлайн-аукціон працює на всій території України з 2014 року.