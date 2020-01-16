ЄІБ виділив €50 мільйонів компанії Bolt

Європейський інвестиційний банк надасть компанії Bolt фінансування у сумі 50 млн євро.

Про це Укрінформ повідомили у представництві Bolt в Україні.

"Європейський інвестиційний банк (ЄІБ) підписав угоду з естонською транспортною платформою Bolt про фінансування в сумі 50 млн євро. Кошти будуть виділені в рамках «плану Юнкера» від Європейського фонду стратегічних інвестицій", - йдеться у повідомленні.

Як повідомлялося, сервіс з виклику автомобілів Bolt (раніше відомий як Taxify) був заснуваний у 2013 році. В Україні сервіс з’явився у 2016 році за договором франчайзингу. Сьогодні Bolt присутній в трьох містах України: Києві, Харкові та Львові.