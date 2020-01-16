Мінфін анонсував діагностику податкової системи з наступного тижня

На наступному тижні робоча група з експертів профільних міністерств розпочне діагностику вітчизняної податкової системи.

Про це під час "Щорічної зустрічі з клієнтами і партнерами Національного банку" сказала міністр фінансів Оксана Маркарова, повідомляє кореспондент Укрінформу.

"На наступному тижні буде перше засідання робочої групи по напрацюванню податкової реформи. Група розпочне діяльність зі швидкої діагностики нашої податкової системи", - сказала Маркарова.

З її слів, діагностика української податкової системи дозволить порівняти ситуацію в Україні з країнами-конкурентами, і потім вже бізнесу будуть представлені для обговорення напрацювання щодо податкової системи.

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Окрім цього Маркарова висловила впевненість, що в цьому році Кабінет міністрів затвердить подану Міністерством фінансів бюджетну декларацію на 3 роки.