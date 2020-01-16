НБУ за п'ять років зупинив обіг цінних паперів 49 емітентів

У рамках очищення фондового ринку та системної боротьби з маніпулюванням цінами на фондовому ринку протягом 2015 – 2019 років було зупинено обіг цінних паперів 49 емітентів через ознаки фіктивності.

Про це йдеться в Стратегії фінансового сектору України до 2025 року, повідомляється на сайті Нацбанку.

"Зокрема, у рамках очищення фондового ринку та системної боротьби з маніпулюванням цінами на фондовому ринку протягом 2015 – 2019 років було зупинено обіг цінних паперів 49 емітентів через ознаки фіктивності, зупинено торгівлю цінними паперами 273 емітентів, анульовано 136 ліцензій на провадження професійної діяльності на фондовому ринку за результатами розгляду справ про правопорушення", - йдеться в повідомленні.

Зупинення обігу "сміттєвих" цінних паперів дало змогу отримати більш об’єктивну оцінку стану та розміру фондового ринку. У зв’язку зі зменшенням неринкових угод на організованому ринку обсяг торгів акціями та облігаціями підприємств на організованому ринку скоротився у 2018 році на 80% порівняно з 2014 роком.

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Боротьба зі зловживаннями на ринках капіталу залишається й надалі пріоритетним питанням. Для запобігання правопорушенням та невідворотності покарання необхідно внести зміни до законодавства, які закладуть передумови для протидії зловживанням на фондовому ринку, удосконалять систему нагляду та контролю за діяльністю її учасників відповідно до міжнародних стандартів.