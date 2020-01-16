Український бурштин презентували на міжнародній виставці у Катарі
Про це повідомляє пресслужба Посольства України в Катарі.
"У виставковій галереї культурно-історичного центру "Katara Cultural Village" у місті Доха відбулась 2-а спеціалізована виставка-ярмарка "Katara International Amber Exhibition", присвячена галузі обробки і торгівлі бурштином та виробами з нього... Україна на цьому заході була репрезентована групою компаній "Ambers Group Ukraine" (м.Рівне), що спеціалізується на видобутку, переробці бурштину та виробництві бурштинових прикрас і виробів", - йдеться у повідомленні.
Як поінформували у пресслужбі, у виставці взяли участь понад 90 катарських та іноземних компаній з 13 країни, зокрема Катару, Великої Британії, Іраку, Кувейту, Латвії, Литви, Лівану, Німеччини, Польщі, Росії, Туреччини, Швеції та України, а також представники профільних асоціацій і міжнародних організацій.
Протягом роботи виставки український стенд відвідали багато катарських i зарубіжних підприємців, яких було ознайомлено з можливостями та пропозиціями українського виробника щодо ділової співпраці.
Фото: mfa.gov.ua