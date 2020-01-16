Нафтогаз торік забезпечив 16% надходжень до держбюджету

Група Нафтогаз у 2019 році сплатила до державного бюджету 120,3 млрд грн податків та дивідендів, що становить близько 16% загальних доходів державного бюджету.

Про це повідомляє Департамент з комунікацій НАК «Нафтогаз України».

"За оперативними даними сукупний розмір податкових та дивідендних платежів групи Нафтогаз до державного та місцевих бюджетів у 2019 році склав 120,3 млрд грн, зокрема, податку на прибуток – 22,3 млрд грн, ПДВ – 32,3 млрд грн, рентних платежів – 32,2 млрд грн, дивідендів – 20,8 млрд грн та інші. При цьому 15,1 млрд грн податків та дивідендів за 2019 рік за узгодженням з Мінфіном Нафтогаз сплатив достроково у четвертому кварталі 2019 року", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що надходження від групи Нафтогаз становили близько 16% загальних доходів державного бюджету у 2019 році.

Як повідомляв Укрінформ, Нафтогаз у 2018 році сплатив до державного бюджету 136,5 млрд грн податків та дивідендів. Відрахування групи Нафтогаз до бюджету у 2018 році більш як на 27% перевищили платежі за 2017 рік. Надходження від групи Нафтогаз склали близько 15% загальних доходів державного бюджету у 2018 році.