Нафта дорожчає після того, як США і Китай пішли на "мирову"

Ціни на нафту зростають у четвер після підписання Вашингтоном і Пекіном першої частини торговельної угоди, яка передбачає в тому числі збільшення Китаєм закупівель американської енергетичної продукції.

Зниження запасів нафти в США також надало підтримку ринку. Про це свідчать дані біржових торгів на сайті Investing.com.

Вартість березневих ф'ючерсів на нафту Brent на лондонській біржі ICE Futures становила $64,49 за барель, що на $0,49 (0,77%) вище за ціну на закриття попередньої сесії. За підсумками торгів у середу ф'ючерси зменшилися в ціні на $0,49 (0,76%), до $64 за барель.

Ф'ючерс на WTI на лютий на електронних торгах Нью-Йоркської товарної біржі (NYMEX) подорожчав на $0,45 (0,78%) - до $58,26 за барель. До закриття попередніх торгів ціна контракту становила $57,81 за барель, опустившись на $0,42 (0,72%) порівняно з попередньою сесією.

У середу президент США Дональд Трамп і віцепрем'єр Держради КНР Лю Хе підписали угоду про першу фазу врегулювання торговельного спору між двома країнами. Вона передбачає, що Пекін наростить імпорт товарів зі США мінімум на $200 млрд протягом двох років. За даними ЗМІ, в обмін на це США не вводитимуть додаткові обмеження щодо Китаю.

Читайте також: Білорусь шукає заміну російській нафті в Україні та ще низці країн

Переговори з Китаєм щодо другої фази торговельної угоди вже тривають, повідомив віцепрезидент США Майк Пенс в інтерв'ю Fox Business Network, проте не навів подробиць.

Після публікації щотижневих даних про запаси енергоносіїв у США ціни на нафту знизилися до мінімумів за 6 тижнів.

Управління енергетичної інформації США (EIA) заявило, що комерційні запаси нафти в країні впали на 2,55 млн бар. за тиждень, що закінчився 10 січня. Аналітики очікували зниження на 474 000 барелів. У той же час за даними EIA запаси бензину підскочили на 6,7 млн ​​бар. при прогнозному зростанні на 3,4 млн бар. При цьому запаси дистилятів зросли приблизно на 8,2 млн бар. проти очікувань зростання приблизно на 1,2 млн бар. Це було найбільше тижневе зростання дистилятів із вересня 2017 року.

Станом на 09:15 за київським часом ціну на нафту марки Brent встановлено ​​на рівні 64,36 долара за барель. На відкритті Brent торгувалася по 64,30 долара за барель, що на 30 центів вище за рівень закриття торгів ($64,00).