Ринок "чорного" газу в Україні може сягати $600 мільйонів - Вітренко

Ринок "чорного" газу в Україні може сягати від 60 до 600 млн дол. на рік.

Про це в інтерв'ю Гордон.com розповів виконавчий директор НАК "Нафтогаз України" Юрій Вітренко.

"Якщо є "чорний" ринок інших товарів – наприклад, чорний ринок спирту, отже, під час виробництва таких товарів мають споживати й газ. Щодо "чорного" ринку газу оцінки дуже різні, у середньому – приблизно від 1% до 10% обсягу споживання на ринку. Це газ, який споживають учорну, тобто за нього сплачують готівку", - сказав Вітренко.

Він вважає, що обсяг "чорного" ринку газу в Україні може становити приблизно від 60 до 600 млн дол. на рік.

"Якщо весь обсяг українського ринку – приблизно 30 млн кубометрів, відповідно, 10% – це 3 млн. Одна тис. кубометрів коштує приблизно 200 дол.", - розповів Вітренко.