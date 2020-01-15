Новий глава Держгеонадр розповів про пріоритети в роботі

Державна служба геології та надр України, яку нещодавно очолив Роман Опімах, зосередилася на трьох напрямках роботи: боротьба з корупцією, залучення інвесторів і підвищення ефективності розробки надр.

Про це Опімах розповів в інтерв'ю "Українській правді".

"Я зосередився на трьох напрямках. Це ті очікування, які є і у Президента, і у Прем'єр-міністра", - сказав Опімах.

Перший напрямок - це корупція

"З нею Держгеослужба асоціюється у 99% респондентів. Цей імідж потрібно змінити. Тут ми почали діяти за кількома напрямками: у нас пройшли кадрові зміни і проходять конкурси на заміщення вакантних посад. Плюс ми маємо намір мінімізувати контакт суб'єктів ринку з чиновницьким апаратом. Ми запропонували це зробити через введення онлайн-кабінету користувача", - сказав Опімах.

Другий напрямок - залучення інвесторів.

"Ми хочемо прибрати всі варіанти неаукціонного отримання спеціальних дозволів. Хочемо запропонувати інвесторам зрозумілі об'єкти для вкладень на прозорих умовах. Також ми зайнялися промоцією конкурсів з розподілу вуглеводневої продукції, які стартували. Під час недавньої поїздки в Лондон в офіс EBRD презентували потенційним інвесторам три проекти" , - розповів Опімах.

Третій напрям - підвищення ефективності розробки надр.

"У нас є проблема "сплячих" ліцензій. Ми пропонуємо прийняти правило: якщо у вас на четвертий рік з моменту отримання ліцензії не почався видобуток, ви починаєте оплачувати прогресивний податок за утримання нафтогазових майданчиків", - додав керівник служби.

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Як повідомлялося, Роман Опімах очолив Державну службу геології та надр 8 листопада 2019 року, отримавши найвищий бал на конкурсі. Опімах заявляє про намір перекрити всі канали позаконкурсної роздачі спеціальних дозволів і одночасно налагодити процес залучення до розробки ділянок нових великих гравців.