Торік Енергоатом інвестував у реконструкцію та нове будівництво понад 14 мільярдів

Капітальні вкладення ДП НАЕК "Енергоатом" у реконструкцію та нове будівництво промислових об'єктів у 2019 році сягнули 14,158 млрд грн, що на 21% більше, ніж у попередньому році.

Про це повідомляє пресслужба Енергоатома.

"У минулому році Енергоатом профінансував капітальні вкладення у реконструкцію та нове будівництво промислових об’єктів на суму 14 млрд 258 млн грн, що на 2 млрд 522 млн (на 21%) більше, ніж у 2018 році", - йдеться у повідомленні.

За оперативними даними, торік НАЕК «Енергоатом» сплатив до бюджетів усіх рівнів податків та зборів, а також здійснив розрахунки зі страхування на загальну суму 19,297 млрд грн, що на 8,605 млрд грн, або на 80% більше, ніж у 2018 році

Зокрема, за 2019 рік Енергоатом сплатив до держбюджету 4,920 млрд грн частини чистого прибутку (доходу).

У компанії зазначили, що доходи компанії зросли незначно – лише на 10%. За оперативними даними, за підсумками 2019 року Енергоатом реалізував товарної продукції на 48,764 млрд грн (без ПДВ), тоді як у 2018 році цей показник становив 44,122 млрд грн.

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Як повідомлялось, у 2019 році Енергоатом виробив 83,2 млрд кВт-год електричної енергії, що, за оперативними даними, становило 101,8% від планового завдання.

У 2019 році всі українські АЕС перевиконали план з виробництва електроенергії.

Державне підприємство «Національна атомна енергогенеруюча компанія «Енергоатом» є оператором чотирьох діючих атомних електростанцій України (Запорізької, Рівненської, Южно-Української та Хмельницької). На 4 українських АЕС експлуатується 15 атомних енергоблоків, з яких 13 типу ВВЕР-1000 і два – ВВЕР-440.