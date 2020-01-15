ВС визнав незаконною угоду, яка дозволила заволодіти 300 мільйонами «Енергоринку»

Верховний Суд став на бік Національного антикорупційного бюро у питанні визнання недійсним договору позики між ТОВ «Токмак Солар Енерджі» та ПП «Компанія «Пріма-Транс», укладення якого сприяло заволодінню понад 300 млн грн ДП «Енергоринок».

Про це повідомляє пресслужба відомства.

“13 січня 2020 року Верховний Суд залишив без змін рішення попередніх судових інстанцій, винесених у цьому судовому процесі на користь Національного бюро”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що НАБУ подало позов до Господарського суду Запорізької області у листопаді 2018 року на підставі матеріалів, зібраних під час досудового розслідування, яке детективи НАБУ розпочали восени 2017-го.

Слідство здобуло докази, що приватна компанія на підставі фіктивних документів про введення в експлуатацію комплексу електростанції з вироблення сонячної електроенергії майже на рік раніше від фактичної побудови отримала більш високий «зелений тариф», чим змусила ДП «Енергоринок» переплатити лише за чотири роки понад 300 млн грн. Враховуючи, що «зелений» тариф на вказаний комплекс встановлений до 1 січня 2030 року, сума збитків від такої діяльності може становити близько 1,7 млрд грн.

У березні 2019 року суд першої інстанції задовольнив позов НАБУ. Згодом, у жовтні 2019 року, з таким рішенням погодився Центральний апеляційний господарський суд. Тепер цю позицію підтримав ВС.

У НАБУ вказують, що рішення ВС створює передумови для відшкодування незаконно отриманих коштів.

Читайте також: Частка електрики з відновлюваних джерел у листопаді зросла більш як утричі

Водночас, наголосили у НАБУ, притягнути до відповідальності осіб, задіяних у цій схемі, не є можливим, оскільки кримінальне провадження в травні 2019 року закрито. "Це сталося після того, як у грудні 2018 року, всупереч вимогам ст.216 КПК України, який визначає розслідування зазначеного виду злочинів за детективами Національного бюро (ч.5 ст. 191, ч. 3 ст. 209 КК України), змінено підслідність у згаданому кримінальному провадженні і доручено розслідувати його слідчим органів Національної поліції України", - вважають у відомстві.

У НАБУ сподіваються, що генпрокурор перегляне рішення про закриття провадження.