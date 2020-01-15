Податкова спростовує обшуки у Верланова

У Державній податковій службі проходять планові слідчі дії, однак жодних обшуків у голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться.

Про це повідомляє пресслужба ДПС.

"Пресслужба ДПС повідомляє наступне. Наразі в Державній податковій службі проходять планові слідчі дії у повному співробітництві із керівництвом СБУ. Жодних обшуків у Голови ДПС Сергія Верланова або інших керівників підрозділів не проводиться", - йдеться в повідомленні.

Як повідомлялось раніше, детективи НАБУ затримали в.о. керівника одеського облуправління ДПС в області Наталію Чеботарьову та її заступника при передачі прокурору 25 тисяч доларів за неперешкоджання поборам та отриманню хабарів від одеських підприємців. З правоохоронних джерел Укрінформу стало відомо, що у податкових службах деяких областей, а також у голови ДПС Сергія Верланова проводяться обшуки.