Украерорух торік збільшив обсяги обслуговування авіарейсів на 11,5%

Державне підприємство обслуговування повітряного руху України (Украерорух) протягом 2019 року збільшило обслуговування авіарейсів на 11,5% порівняно з 2018-им.

Про це Украерорух повідомив у Facebook.

"У 2019 році Украерорух надав послуги з аеронавігаційного обслуговування 335 407 рейсам іноземних та українських авіакомпаній, що на 11,5% перевищує цей показник порівняно з 2018 роком", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що Украерорух забезпечив виконання 109 777 рейсів вітчизняних авіакомпаній, що більше ніж за минулий рік на 2,9%, та 225 630 авіарейсів іноземних авіакомпаній, що порівняно з 2018 роком більше на 16,2%.

Крім того, зауважують, що кількість транзитних польотів становить 141 680 (+13,2 %), міжнародних (з вильотом/посадкою) – 162 937 (+11,5 %), кількість внутрішніх польотів становить 30 790 (+4 %).

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Керівник Украероруху Андрій Ярмак зауважив, що збільшення кількості польотів у повітряному просторі України дозволяє підприємству відновити інвестиції у важливі проєкти розвитку аеронавігаційної системи, інфраструктурні проєкти, що в результаті сприяє підвищенню ефективності використання повітряного простору та рівня безпеки польотів.

Він також додав, що це зумовлює збільшення відрахувань до держбюджету та цільових фондів і є гарантією соціальної захищеності фахівців підприємства.