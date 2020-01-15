Більше ризиків - швидше на перевірку: в уряді назвали пріоритети в оцінюванні перевізників

Кабінет міністрів посилює безпеку пасажирських перевезень шляхом запровадження ризик-орієнтованого підходу для перевірок перевізників.

Про це Прем’єр-міністр Олексій Гончарук повідомив у Telegram.

"Посилюємо безпеку пасажирських перевезень.Уряд запровадив ризик-орієнтований підхід для перевірок перевізників. Діятимуть єдині критерії для оцінки ризику від їхньої діяльності. Це вплине і на періодичність планових перевірок", - написав він.

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Гончарук зауважив, що раніше всі пасажирські перевізники автоматично потрапляли у лонг-ліст перевірок, а відтепер спершу перевірятимуть тих, у кого високі ризики через переобладнаний транспорт, велику кількість порушень ПДР, а також порушення режиму праці та відпочинку водіїв.