Вінниця підтвердила кредитний рейтинг uaА та рейтинг інвестиційної привабливості invА+

Вінниця за підсумками 2019 року підтвердила кредитний рейтинг на рівні uaА та рейтинг інвестиційної привабливості на рівні invА+.

Про це повідомляє департамент у справах ЗМІ та зв’язків з громадськістю Вінницької міської ради.

«Національне рейтингове агентство ІВІ-Rating повідомило про підтвердження кредитного рейтингу м. Вінниці на рівні uaА з прогнозом «стабільний» та рейтингу інвестиційної привабливості на рівні invА+. Як зазначають у агентстві, такі рівні рейтингів відображають високу інвестиційну привабливість та високу спроможність міста розраховуватися за своїми зобов'язаннями», - йдеться у повідомленні.

Згідно з повідомленням, більшість показників стану економіки та господарського комплексу міста (у тому числі, в перерахунку на душу населення) перевищують середні дані по країні.

При оновленні рейтингів було враховано структуру економічного комплексу міста та динаміку ключових показників.

Зокрема зазначається, що Вінниця має диверсифіковану економіку, що забезпечує стабільні надходження до бюджету. У першому півріччі 2019 року, проти відповідного періоду попереднього року, спостерігалось подальше зростання низки показників соціально-економічного розвитку: обсяг реалізованої промислової продукції зріс на 17,1% до 17,4 млрд грн, освоєних капітальних інвестицій - на 31,3% до 2,3 млрд грн; роздрібний товарооборот – на 22,9% до 4,7 млрд грн, зовнішньоторговельний оборот – на 7,7% до 718,8 млн дол. США, обсяг виконаних будівельних робіт – майже втричі, до 3,4 млрд грн.

Також враховувались конкурентні переваги та недоліки у порівнянні з іншими містами країни. У Вінниці локалізовані ключові органи державної влади регіону. Місто має добру логістику, значну кількість різнопрофільних навчальних закладів, та розвинену обслуговуючу, комунальну й соціальну інфраструктуру.

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Конкуренція для бізнесу та вартість трудових ресурсів є нижчою, порівняно зі столицею. При цьому, активне залучення локальних та іноземних інвестицій, а також політика максимальної прозорості по відношенню до бізнесу з боку місцевої влади позитивно впливає на інвестиційний клімат в регіоні, а також на економічний, кадровий та соціальний потенціал міста.

Брались до уваги при оновленні рейтингу й ефективність фінансової політики та показники бюджету. За І півріччя 2019 року загальні надходження до бюджету м. Вінниці склали 2,4 млрд грн (що відповідає показнику відповідного періоду минулого року), а у їх структурі суттєво збільшилась частка власних доходів (до 64,1%). Останні на 85% складаються із податкових надходжень, що є диверсифікованими за платниками та галузями. Це забезпечує відносну стабільність та прогнозованість надходжень до бюджету. Рівень бюджетної забезпеченості продовжує перевищувати середнє значення по країні та у І півріччі 2019 року склав 4,3 тис. грн.