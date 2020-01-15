Фонд гарантування достроково погасить 2 мільярди перед Мінфіном

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб готується достроково виплатити 2 млрд грн за своїми зобов’язаннями перед Міністерством фінансів України.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"Фонд гарантування вкладів готується достроково виплатити 2 млрд грн за своїми зобов’язаннями перед Міністерством фінансів України. Ці кошти будуть спрямовані до Фонду розвитку підприємництва, відповідно до законопроекту, поданого Президентом України до парламенту як невідкладний і ухваленого 14 січня 2019 Верховною Радою України", - йдеться в повідомленні.

Станом на 1 січня 2020 Фонд гарантування виплатив 89,7 млрд грн за гарантованою сумою вкладів близько 2 млн вкладників. Для здійснення гарантованих виплат Фонд був змушений у 2014-2017 р. р. запозичити 59,5 млрд грн у Міністерства фінансів України під 9,99%-12,5% річних, а також 20,15 млрд грн у Національного банку України під 12,5%-14% річних.

У Фонд гарантування зауважують, що станом на 1 січня 2020 року Фонд повернув понад половину суми своїх запозичень – більше 41 млрд грн, у тому числі повністю розрахувався за кредитами НБУ.

Як відомо, погашення своїх боргових зобов’язань Фонд здійснює, зокрема, за рахунок надходжень від продажу і управління активами. Надходження до банків в управлінні Фонду упродовж 2019 році сягнули рекордних 9,5 млрд грн, з яких 7,7 млрд грн надійшло від продажу активів (для порівняння, у 2018 р. банки отримали 6,8 млрд грн від продажу активів).