Рівненська ОДА та китайська POWERCHINA підписали меморандум щодо розвитку аеропорту в Рівному.

Про це повідомляє пресслужба облдержадміністрації.

«Китайські інвестори зацікавилися міжнародним аеропортом «Рівне». Відповідний меморандум голова Рівненської ОДА Віталій Коваль, голова обласної ради Олександр Данильчук і заступник генерального директора департаменту розвитку ринку Євразії POWERCHINA (Sinohydro) Чень Шицзюнь підписали у вівторок, 14 січня», - йдеться у повідомленні.

Також повідомляється, що корпорація POWERCHINA, яка має 260 тис. працівників, входить в топ-5 найбільших компаній Китаю й упродовж 10 років спеціалізується на інфраструктурних об’єктах. Її сфера діяльності - аеропорти, порти, автомагістралі, швидкісні залізниці, гідротехнічні споруди в 114 країнах світу.

В ОДА зауважують, що підписання меморандуму дає сподівання на можливість запуску роботи Рівненського аеропорту.

Як повідомляв Укрінформ, Міжнародний аеропорт «Рівне» потрапив до пілотного інвестиційного проєкту Міністерства розвитку економіки з відродження регіональних летовищ України. В його рамках розробили інвестиційний проєкт, що має на меті залучити приватний капітал для розвитку рівненського аеропорту, який стане фундаментом для створення технократичного хабу Західної України.