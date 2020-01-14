В Україні за минулий рік подешевшали всі види моторного палива

У грудні 2019 року порівняно із груднем минулого року подешевшали бензини, дизельне паливо та скраплений газ.

Про це повідомляє Державна служба статистики України.

У грудні 2019 року ціна бензину А-92 у середньому по Україні становила 26,98 грн за 1 л, що на 7,9% менше, ніж у грудні 2018 року; бензин А-95 подешевшав із грудня 2018 року на 7,3% і у грудні 2019 року коштував 28,09 грн за 1 л. Дизельне паливо у минулому місяці в середньому по країні продавалося по 27,45 грн за 1 л (на 9,1% дешевше, ніж у грудні 2018 року). Скраплений газ із грудня 2018 року по грудень 2019 року подешевшав на 13,8%, до 12,53 грн за 1 л.

Як повідомляв Укрінформ, ще у червні минулого року спостерігалось суцільне зростання цін на моторне паливо в Україні: бензин А-92 у порівнянні із червнем 2018 року подорожчав на 1,7%, бензин А-95 — на 2%, дизельне паливо — на 7,5%, скраплений газ — на 2,2%.

Загалом споживчі ціни в Україні у грудні 2019 року проти листопада 2019 року зменшилися на 0,2%, проти грудня 2018 року збільшилися на 4,1%. За весь 2019 рік ціни на споживчому ринку зросли на 7,9% у порівнянні з 2018 роком.