Аграріям компенсують ще 563 мільйони за купівлю сільгосптехніки

Українським сільгоспвиробникам компенсують ще 563,1 млн грн за купівлю сільськогосподарської техніки.

Про це повідомляє пресслужба Мінекономіки за підсумками робочої наради під головуванням заступника міністра розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства України Тараса Висоцького.

"Мінекономіки сформовано «Реєстри сільськогосподарських товаровиробників – отримувачів часткової компенсації вартості техніки та обладнання» на підставі наданої інформації від уповноважених банків за жовтень та листопад 2019 року. Прогнозована потреба в коштах за цей період складає 563,1 млн грн", - ідеться в повідомленні.

За результатами наради прийнято рішення, що часткова компенсація вартості за вказаний період буде сплачена у 2020 році після розподілу коштів за напрямами підтримки сільгоспвиробників відповідно до Державного бюджету України.

Як повідомлялось, у 2019 році на програму «Фінансова підтримка сільгосптоваровиробників» за напрямом «часткова компенсація вартості сільськогосподарської техніки та обладнання вітчизняного виробництва» було передбачено 681,8 млн грн. За грудень 2018 року та січень-вересень 2019 року виробникам фактично спрямовано 640,8 млн грн компенсації. Загалом програмою скористалося 5 400 сільськогосподарських товаровиробників, які придбали 10 309 одиниць техніки на суму 3,1 млрд грн.