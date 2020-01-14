НБУ визначив банки-учасники валютних інтервенцій у першому кварталі

Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу у І кварталі 2020 року.

Про це повідомляє пресслужба Нацбанку.

"Національний банк України затвердив перелік банків, які можуть брати участь у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ у січні-березні 2020 року. Якщо порівняти з ІV кварталом 2019 року, до переліку визначених банків додався один новий банк – АТ "Універсал Банк". Водночас із зазначеного переліку було виключено ПАТ "Банк Восток", - йдеться в повідомленні.

Отже, у січні-березні 2020 року у валютних інтервенціях зможуть брати участь такі банки: АТ "Альфа-Банк", АТ "Банк Альянс", АТ "Банк Інвестицій та Заощаджень", АТ "КБ "Глобус", АТ "ІНГ Банк Україна", АКБ "Індустріалбанк", АТ "Креді Агріколь Банк", АТ "ОТП Банк", АТ "Ощадбанк", Акціонерний Банк "Південний", АТ КБ "ПриватБанк", АТ "ПУМБ", АТ "Райффайзен Банк Аваль", АТ "Сбербанк", АТ "Сітібанк", АТ "Таскомбанк", АБ "Укргазбанк", АТ "Укрексімбанк", АТ "Укрсиббанк", АТ "Універсал Банк".

Цей перелік не обмежує участь усіх інших банків у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал Matching, коли Національний банк обирає найкращу ціну у торговельно-інформаційній системі та укладає угоду з банком, який її запропонував. Варто зазначити, що більшість інтервенцій Національного банку за найкращим курсом проводяться саме через функціонал Matching.

У IV кварталі 2019 року, враховуючи сприятливу ситуацію на міжбанківському валютному ринку, Національний банк купив 4,3 млрд дол. США. З них – майже 3,6 млрд дол. США з використанням функціоналу Matching; 730 млн дол. США – на валютному аукціоні. Валютні інтервенції за найкращим курсом через функціонал RFQ не проводилися. За цей самий період Національний банк продав на міжбанківському валютному ринку для згладжування курсових коливань 281 млн дол. США. Уся сума була продана через інтервенції за єдиним курсом через функціонал Matching.

Як повідомлялось, інтервенції у формі запиту щодо найкращого курсу були запроваджені відповідно до Стратегії валютних інтервенцій Національного банку на 2016-2020 роки і проводяться з початку 2017 року. Згідно з критеріями відбору, у валютних інтервенціях у формі запиту щодо найкращого курсу через функціонал RFQ можуть брати участь 20 банків, які за підсумками попереднього кварталу мали найкращий рейтинг серед банків - учасників міжбанківського ринку.