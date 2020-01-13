Експерти очікують зростання долара вже на тижні

Долар цього тижня незначно зміцниться по відношенню до гривні, готівковий долар в банках через тиждень може торгуватися близько 23,9/24,2 грн.

Про це йдеться в щотижневому прогнозі компанії "Альпарі", який є в розпорядженні Укрінформу.

"Цього тижня ми очікуємо помірного зростання курсу долара до гривні. Долар на міжбанку може торгуватися через тиждень близько 24,0 грн, а готівковий долар в банках може торгуватися близько 23,9 / 24,2 грн", - йдеться в повідомленні.

У Альпарі зазначають, що за минулий тиждень курс долара до гривні помітно зріс на всіх сегментах валютного ринку на 0,5-1,2%. Так, з минулого понеділка офіційний курс долара США, встановлений НБУ, зріс з 23,69 грн до 23,97 грн (+ 1,2%). Попит/пропозиція долара на міжбанку, за даними компанії «Укрділінг», за цей же час зросла з 23,74 / 23,77 до 23,91 / 23,93 (+ 0,7%). Середні курси купівлі / продажу готівкового долара в банках за тиждень зросли з 23,51 / 24,01 до 23,79 / 24,12 (+1,2% / + 0,5%).

Як повідомлялося, глава Нацбанку Яків Смолій заявив, що в НБУ не очікують, що курс гривні по відношенню до іноземних валют істотно знизиться на початку року. За його словами, пропозиція валюти на ринку наприкінці минулого року була дуже великою, що і вплинуло на її вартість. Перш за все, це пов'язано зі значними інвестиціями іноземців у боргові цінні папери уряду, які склали близько $ 4 млрд за рік. У 2019 НБУ викупив з ринку майже $ 8 млрд зайвої валюти.