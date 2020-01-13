В Україні на третину скоротилось виробництво кондитерських виробів із цукру

В Україні виробництво кондитерських виробів із цукру в листопаді 2019 року скоротилося більш як на третину проти листопада попереднього року - до 4,9 тис. тонн.

Про це повідомляє пресслужба НАЦУ “Укрцукор” з посиланням на інформацію Держстату.

“У листопаді 2019 року в Україні було вироблено 4,9 тис. тонн кондитерських виробів із цукру (+3,5% до минулого місяця і -34,3% до листопада 2018 року)”, - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що з січня по листопад 2019 року виробництво кондитерських виробів із цукру становило 42,4 тис. тонн — на 27,1% менше, ніж за відповідний період 2018 року.

Як повідомляв Укрінформ, за даними асоціації "Укрцукор", у 2019/2020 маркетинговому році в Україні виготовлено 1,48 млн т цукру, що на 19% менше, ніж попереднього року.