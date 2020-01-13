Відсьогодні у банках можна проводити розрахунки лише у форматі IBAN

Клієнти банків з 13 січня 2020 року можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN.

Про це повідомляє пресслужба Національного банку у Facebook.

"Сьогодні відбувся остаточний перехід усіх розрахунків клієнтів банків на міжнародний стандарт IBAN. З 13 січня 2020 року клієнти банків можуть проводити розрахунки виключно з використанням рахунків у форматі IBAN", - йдеться в повідомленні.

У Нацбанку зазначають, що завдяки скороченню кількості реквізитів використання цього міжнародного стандарту робить комфортнішим оформлення розрахункових документів.

Як повідомляв Укрінформ, перехід на стандарт IBAN розпочався 5 серпня 2019 року і тривав до 31 жовтня 2019 року. Під час переходу на стандарт IBAN банки надавали інформацію про нові та змінені за стандартом IBAN рахунки клієнтів – платників податків відповідним контролюючим органам.

IBAN (International Bank Account Number) – міжнародний номер банківського рахунка. Кожна держава самостійно встановлює структуру номера рахунка IBAN згідно з вимогами стандарту ISO 13616. Для України IBAN складається із 29 літерно-цифрових символів: коду країни, контрольного розряду, коду банку та номера рахунка. У результаті запровадження IBAN за першими двома літерами одразу можна розпізнати країну учасника розрахунка (UA – Україна), а за допомогою контрольного розряду – забезпечити уніфіковану перевірку рахунка клієнта на його коректність.