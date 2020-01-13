Уряд планує скасувати майже 40% форм статистичної звітності підприємств - Дубілет

Уряд планує скасувати близько 40% форм статистичної звітності підприємств.

Про це повідомив міністр Кабінету міністрів Дмитро Дубілет у Facebook.

"Ми плануємо скасувати біля 40% форм Держстату, які заповнюють українські підприємства. Це є результатом аудиту, який ми проводили останні кілька місяців", - написав він.

За його словами, йдеться про 43 форми зі 110-ти. "При цьому це не вплине на якість та обсяги інформації, яку для держави готує Держстат", - запевнив урядовець.

Як пояснив Дубілет, головна ідея реформи полягає у тому, щоб не збирати у підприємств інформацію, яка і так є у державних органів, а також яка не використовується для прийняття управлінських рішень.

Зокрема, зазначив міністр Кабінету міністрів, вже цьогоріч планується скасувати звіти про використання та запаси палива (4-мтп), про продаж і запаси товарів (продукції) в оптовій торгівлі (1-опт), про виробництво та реалізацію промислової продукції (1П-НПП), використання інформаційно-комунікаційних технологій на підприємствах (1-ІКТ).

Крім того, за словами Дубілета, також мають бути скасовані звіти про обсяги реалізованих послуг (1-послуги), з праці (1-ПВ), про діяльність громадської організації (1-ГО), про виробництво промислової продукції за видами (1-П), про взаєморозрахунки з нерезидентами (1-Б), про реалізацію продукції сільського господарства (21-заг), про ціни виробників промислової продукції (1-ціни), про діяльність закладу вищої освіти (2-3НК).