Вітренко - про купівлю газу у РФ: Немає ні контрактів, ні переговорів

Контрактів і переговорів щодо купівлі газу у Росії немає.

Про це заявив виконавчий директор національної енергетичної компанії "Нафтогаз" Юрій Вітренко в ефірі Радіо Свобода.

Відповідаючи на запитання, чи міг би "Нафтогаз" мати якусь дочірню компанію, яка займалася б купівлею газу напряму у "Газпрому", Вітренко сказав: "Міг би. Але немає таких контрактів, немає таких планів, немає таких переговорів, думок. Теоретично все можливо у світі, але практичних підстав для того, щоб це обговорювати, зараз немає".

За його словами, у нас є і раніше були законодавчі можливості для прямих поставок з "Газпрому", але нічого не змінилося. "Ми не купуємо газ напряму в "Газпрому" не тому, що українські політики ухвалили таке героїчне рішення не купувати газ в Росії, а тому, що Росія припинила поставки газу. І наше завдання було в тому, що в ситуації, коли ми розуміли, що росіяни припинять поставки газу, знайти альтернативні можливості забезпечити потреби українських споживачів в газі з Європи. От що ми робили", – заявив Вітренко.

30 грудня 2019 року Національна акціонерна компанія "Нафтогаз України" і російський газовий монополіст "Газпром" підписали контракт про транзит російського газу до Європи з використанням української газотранспортної системи за правилами Європейського Союзу на п’ятирічний термін із можливістю продовження. Термін раніше чинного контракту 2009 року на транзит, як і контракту на постачання російського газу до України, закінчився 1 січня 2020 року. Підписанню цього контракту передувало укладення між сторонами мирової угоди – договору про врегулювання претензій.