Укрзалізниця виплатила $24 мільйона за єврооблігаціями

Укрзалізниця здійснила виплату в розмірі $24 млн за єврооблігаціями, які були розміщені у 2019 році.

Про це повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

"Укрзалізниця здійснила виплату купону за єврооблігаціями, що були розміщені в 2019 році на загальну суму 594,9 млн доларів США терміном на 5 років (відповідно до умов основної позики в розмірі 500 млн доларів США та додаткової позики в розмірі 94,9 млн доларів США)", - йдеться у повідомленні.

Зазначається, що виплата була здійснена своєчасно і її розмір становив $24 млн.

У пресслужбі нагадали, що минулого року Укрзалізниця також погасила частину основної заборгованості у сумі $300 млн за єврооблігаціями, випущеними у 2013 році. В наступні два роки Укрзалізниця планує виплатити решту суми за цим випуском у розмірі $200 мільйонів.

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Як повідомляв Укрінформ, у 2019 році Укрзалізниця вперше після шестирічної перерви випустила єврооблігації на суму $594,9 млн з кінцевим терміном погашення у 2024 році зі ставкою купону 8,25% річних.

Перший у своїй історії випуск єврооблігацій Укрзалізниця здійснила на загальну суму $500 млн строком на 5 років, які в травні 2013 року було розміщено на Ірландській фондовій біржі зі ставкою купону 9,5%, а у 2015 році агентство Bloomberg визнало найприбутковішою інвестицією єврооблігації Укрзалізниці.