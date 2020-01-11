Фінтех-компанії в Україні: експерт проаналізувала динаміку розвитку

58% українських фінтех-компаній утворилися за останні 3 роки. Саме завдяки фінтеху Україна посідає четверте місце в світі за безконтактними платежами.

Про це у блозі на nv.ua написала заступник голови правління Української асоціації фінтех та інноваційних компаній Інна Тютюн.

"Фінтех розвивається і набирає обертів. Так, 58% компаній утворилися за останні 3 роки, а минулого року з’явився 21 новий стартап. Уже сьогодні фінтех-компанії в Україні склали повноцінну конкуренцію банкам, стимулюючи їх до розвитку. Зараз від конкуренції вони переходять до співпраці, коли банки замість налагодження самостійної розробки нових рішень залучатимуть динамічні проєктні групи з боку стартаперів", - зазначила експерт.

За словами Тютюн, якщо раніше серед українських фінтех-стартапів домінували платіжні рішення, які, по суті, започаткували галузь, то у 2018 році активно стартували бізнеси інших напрямів — уже популярні за кордоном напрями insurtech (рішення у страхуванні) та regtech (технології, що допомагають компаніям відповідати вимогам регуляторів), яким пророкують значне зростання найближчим часом.

"Дещо у сфері фінтех є дуже звичним, як-от платіжні системи, з якими зручно оплачувати комунальні послуги, інтернет тощо. Серед близько 120 фінтех-стартапів таких компаній близько чверті, в тому числі системи оплати, запровадили низка АЗС та мобільні оператори, також оплату за допомогою ІТ активно розвивають банки. Водночас, у мірі того, як ми звикаємо до одних технологій, з’являються нові інноваційні технології, які змінюють наші звички і суспільство", - зазначила представник асоціації.

Вона навела приклад одного з найбільших ІТ-бізнесів в Україні - компанії Genesis, що має офіси і поза межами країни, розробляє мобільні додатки та інші продукти замовникам по всьому світу і може похвалитися 150 млн унікальних користувачів своїх продуктів щомісяця.

Читайте також: Українські стартапери планують робити зубні щітки з паперу

На думку експерта, саме завдяки фінтеху Україна посідає 4-те місце в світі за безконтактними платежами, попри те, що 37% населення не мають банківських карт.

"Серед масштабних соціальних проблем є одна, з якою, мабуть, здатний впоратися тільки фінтех: в Україні 37% населення не мають банківських карт, а отже, не мають змоги здійснювати навіть найпростіші банківські операції. При тому, що більш, ніж третина населення не має банківських карт, решта, яка ними користується, забезпечує Україні 4-те місце в світі за безконтактними платежами. Я вже не пам’ятаю, коли востаннє діставала картку — натомість ми користуємося для оплати телефонами, годинниками, брелоками, і відсоток таких людей зростає", - наголосила Тютюн.

Як повідомляв Укрінформ, за даними НБУ на кінець листопада, з початку 2019 року кількість безконтактних та токенізованих платіжних карток зросла в Україні на 70% - до 6,7 млн шт. та 1,9 млн шт. відповідно. Кожна п'ята активна картка в Україні є безконтактною.