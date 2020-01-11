Великий бізнес торік сплатив ЄСВ на 19% більше

Великі платники податків у 2019 році сплатили 62,6 млрд грн єдиного соціального внеску (ЄСВ), що на 19% більше ніж у 2018 році.

Про це повідомляє пресслужба Офісу великих платників податків Державної податкової служби (ДПС).

"Протягом 2019 року підприємствами Офісу великих платників сплачено 62,6 млрд грн єдиного соціального внеску, що на 9,9 млрд грн, або на 19% більше минулорічних показників", - йдеться в повідомленні.

За січень-грудень минулого року великими платниками податків до зведеного бюджету перераховано 28,9 млрд грн податку з доходів фізичних осіб із заробітної плати, що на 19,6%, або на 4,7 млрд грн більше, ніж за 2018 рік.

У ДПС зазначають, що на 17,9%, або на 852,2 млн грн зросли надходження військового збору, якого протягом дванадцяти місяців 2019 року сплачено до Державного бюджету 5,6 млрд гривень.