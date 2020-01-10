Нафтогаз отримав фінансового директора

Петрус ван Дріл, який раніше працював на різних посадах у компанії Shell, став фінансовим директором групи Нафтогаз.

Про це 10 січня повідомляє пресслужба Нафтогазу.

"Ван Дріл Петрус Стефанус 8 січня призначений на посаду фінансового директора групи Нафтогаз", - ідеться в повідомленні.

Зазначається, що новий фінансовий директор відповідатиме за розбудову інтегрованої корпоративної фінансової функції, визначення фінансової політики, принципів та процедур групи Нафтогаз. Також до його обов’язків входитиме управління процесами фінансового прогнозування та планування, забезпечення коштів для фінансування стратегічних ініціатив групи, підвищення ефективності та результативності фінансових операцій.

У пресслужбі розповіли, що 66-річний фінансист має майже 30-річний досвід роботи; до приходу в Нафтогаз він працював на різних позиціях у Shell, починаючи з фінансового радника у дочірній компанії Billion International і закінчуючи посадою віце-президента Royal Dutch Shell із питань бухгалтерського обліку та звітності.

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На різних етапах своєї кар’єри ван Дріл працював у таких сферах, як бухгалтерський облік та звітність, управління ефективністю бізнесу, бізнес-партнерство, аутсорсинг фінансових та бізнес-процесів, злиття та поглинання, а також відносини з інвесторами.

Закінчивши Коледж Томаса Мора у Гаазі, ван Дріл вивчав управління бізнесом в Університеті Еразма Роттердамського за напрямком фінансовий та економічний менеджмент.

Вільно володіє голландською й англійською та на хорошому рівні – німецькою і французькою мовами.