В Україні підтвердили кредитний рейтинг Укргазбанку на рівні «5+»

Рейтингове агентство IBI-Rating підтвердило кредитний рейтинг АБ «Укргазбанк» на рівні «5+» (відмінна надійність) та змінило прогноз зі «стабільного» на «у розвитку».

Про це повідомляється на сайті рейтингової установи.

«IBI-Rating повідомляє про підтвердження кредитного рейтингу АБ «Укргазбанк» на рівні uaAA зі зміною прогнозу рейтингу зі «стабільного» на «у розвитку». Рейтинг надійності банківських вкладів підтверджено на рівні «5+» (відмінна надійність)», - зазначає IBI-Rating.

Зазначається, що підтвердження рейтингів АБ «Укргазбанк» зі зміною прогнозу кредитного рейтингу на «у розвитку» обумовлено очікуваним входженням в капітал нового стратегічного інвестора – Міжнародної фінансової корпорації (IFC). Крім того, на рейтинг вплинуло тривале покращенням ринкових позицій та диверсифікація діяльності за рахунок залучення нових клієнтів; високі показники капіталізації та ліквідності; якість активів та достатній рівень резервування проблемної заборгованості; високий показник ефективності основної діяльності, а також підтримка з боку держави.

У той же час, Рейтингове агентство враховує наявність концентрації кредитного портфеля за основними позичальниками, збереження високої чутливості банківської системи до операційних ризиків, що зумовлено волатильністю законодавчого поля, складною ситуацією в економіці, а також обмеженими фінансовими можливостями населення і підприємств реального сектору.

Повідомляється, що за підсумками 9 місяців 2019 року серед 76 банків АБ «Укргазбанк» посідав 4 позицію за розміром активів, 6 – за обсягом коштів населення, 9 – за розміром балансового капіталу та 15 – за розміром отриманого прибутку. Слід зазначити, що завдяки активному розвитку різноманітних банківських продуктів та активній співпраці з корпоративним сектором, АБ «Укргазбанк» за підсумками січня-вересня 2019 року очолив список банків за обсягом коштів, залучених від юридичних осіб.

Упродовж аналізованого періоду банківська установа продовжувала укріпляти ринкові позиції та наразі обслуговує понад 2 млн клієнтів. Клієнтська база диверсифікована за категоріями клієнтів, програмами, галузями економіки та регіонами. АБ «УКРГАЗБАНК» має розвинену мережу відокремлених територіальних підрозділів, які покривають всі області України. Станом на 1 жовтня 2019 року регулятивний капітал установи становив 6,6 млрд грн, чисті активи та балансовий капітал – 104,4 млрд грн та 6,4 млрд грн відповідно.

«Банк є високорентабельним та демонструє високі показники ефективності основної діяльності. Порівняно недорога ресурсна база позитивно впливає на результат операційної діяльності – обсяг чистого операційного доходу від основної діяльності за підсумками 9 місяців 2019 року становив 3,5 млрд грн, що є найбільшим показником за останні декілька років. Обсяг адміністративних витрат у зазначеному періоді зберігався прийнятним, що обумовлювало високе значення коефіцієнту ефективності діяльності – майже 190%. Чистий прибуток АБ «Укргазбанк» за підсумками січня-вересня 2019 року становив майже 347 млн грн. В свою чергу, фінансовий результат банку за підсумками 11 місяців 2019 року склав 836 млн грн, що на 22% перевищило результат аналогічного періоду 2018 року», - наголосили в IBI-Rating.

АБ «Укргазбанк» здійснює діяльність на банківському ринку з січня 1999 року. З 2009 року ключовим власником установи виступає держава в особі Міністерства фінансів України (майже 95% акцій).

Наприкінці листопада 2019 року уряд погодив часткову приватизацію Укргазбанку. Зокрема, Кабінет міністрів України ухвалив постанову, якою дозволив укласти кредитну угоду між державним Укргазбанком та Міжнародною фінансовою корпорацією (що входить до структури Світового банку), яка передбачає можливість входження у капітал банку.

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Як відомо, рейтингове агентство ІBI-Rating було засновано 7 лютого 2005 року. Відповідно до Рішення Державної комісії з цінних паперів та фондового ринку, IBI-Rating 12 квітня 2010 отримало Свідоцтво про внесення до Державного реєстру уповноважених рейтингових агентств № 3, що дозволило IBI-Rating визначати кредитні рейтинги, які використовує держава в регуляторних цілях. Агентством присвоєно та підтримується близько 200 рейтингів.