Світові ціни на продукти харчування зростають третій місяць поспіль

Продовольчі ціни досягнули найвищого рівня за останні п'ять років на тлі підвищеного попиту на пальмову олію та цукрову тростину для виробництва біопалива.

Про це Укрінформу повідомило Регіональне відділення Продовольчої та сільськогосподарської Організації Об'єднаних Націй (FAO) для Європи та Центральної Азії.

"Третій місяць поспіль зростають світові ціни на продовольство – підвищення цін на олію призвело до того, що Індекс продовольчих цін FAO досягнув найвищого рівня за останні п'ять років", - йдеться у повідомленні.

Індекс продовольчих цін в середньому за грудень склав 181,7 пункту, що на 2,5 відсотка більше, ніж у листопаді, і є найвищим рівнем з грудня 2014 року.

Загалом у 2019 році індекс, який відстежує щомісячні зміни міжнародних цін на найбільш поширені в торгівлі продовольчі товари, в середньому становив 171,5 пункту, що приблизно на 1,8 відсотка вище, ніж в 2018 році, але все ще на 25 відсотків нижче свого піку в 2011 році.

Індекс цін FAO на рослинні олії з листопада зріс на 9,4 відсотка, збільшуючись шостий місяць поспіль. Останнє підвищення знову було викликане високими цінами на пальмову олію, що зумовлено стійким попитом, особливо з боку сектору виробництва біодизелю, а також побоюваннями з приводу скорочення поставок. Незважаючи на грудневе зростання, що також торкнулося соєвої, соняшникової та ріпакової олій, субіндекс рослинних олій протягом 2019 року сягнув свого найнижчого середньорічного значення з 2007 року.

Індекс цін на цукор зріс на 4,8 відсотка у порівнянні з листопадом. Частково це було зумовлено зростанням цін на сиру нафту, що спонукало бразильські цукрові заводи поставляти більше цукрової тростини для виробництва етанолу, що призвело до зниження доступності цукру на світовому ринку.

Індекс цін на молочну продукцію протягом місяця збільшився на 3,3 відсотка, що обумовлено цінами на сир, які зросли майже на 8 відсотків на тлі скорочення експортних поставок з Європейського Союзу та Океанії.

Індекс цін на зернові зріс на 1,4 відсотка, головним чином через зростання цін на пшеницю на тлі підвищеного попиту на імпорт з боку Китаю і логістичних проблем у Франції, викликаних тривалими протестами в країні. Однак котирування цін на кукурудзу і рис залишалися загалом стабільними.

Індекс цін на м'ясо в грудні склав у середньому 191,6 пункту, практично не змінившись у порівнянні з його переглянутим листопадовим значенням.

Субіндекс завершив рік на 18 відсотків вище, ніж у грудні 2018 року, що було зумовлено котируваннями свинини, які підтримувалися стійким імпортним попитом з боку Азії і внутрішнім передсвятковим попитом в Євросоюзі та Бразилії.