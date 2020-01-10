Фонд гарантування продає пул активів Дельта банку

Фонд гарантування вкладів фізичних осіб продає пул активів неплатоспроможного АТ «Дельта Банк» за стартовою ціною у 549 млн грн.

Про це повідомляє пресслужба Фонду гарантування.

"31 січня 2020 року у системі ProZorro.Продажі призначено аукціон з реалізації пулу активів неплатоспроможного АТ «Дельта Банк». Частина з цих активів перебувають під заставою Національного Банку України", - йдеться в повідомленні.

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До складу пулу увійшли права вимоги за 44 кредитами юридичних осіб та 2 позиції дебіторської заборгованості, що перебувають на балансі АТ «Дельта Банк». Середня прострочена заборгованість за кредитами – 8 років. Загальна заборгованість за договорами склала 2 504 млн грн. За усіма кредитами тривають судові провадження, 13 кредитів перебувають на опрацюванні Державної виконавчої служби. Стартова ціна пулу – 549 млн грн. У забезпеченні за кредитами, зокрема, торговельний центр та готель в Івано-Франківській обл. Чимало забезпечення було виведено або втратило свою цінність. Торги пройдуть за голландською моделлю аукціону.

Як повідомляв Укрінформ, 4 грудня 2019 року на майданчику ТОВ «Дебтекс Україна» (DebtX) відбулися торги мегапулу, що складався з активів трьох неплатоспроможних банків, а саме: АТ «Дельта Банк», АТ «Банк «Фінанси та Кредит», ПАТ «КБ «Надра». В результаті торгів пул було продано за 303,5 млн грн.