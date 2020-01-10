Небанківським фінустановам дозволять продавати валюту онлайн

Після імплементації закону про удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (про "спліт") Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінустановам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Після імплементації закону про спліт Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінансовим установам, які перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що дозвіл фізичним особам купувати валюту онлайн (із 7 лютого 2019 року) не спричинив тиску на валютний ринок. Частина операцій готівкового ринку (близько 7%) просто перейшла на платформи онлайн-банкінгу. Обсяги купівлі і продажу валюти онлайн фізичними особами у минулому році були майже рівними – по 1 млрд доларів. Тому Нацбанк вирішив продовжувати валютну лібералізацію і надалі.

Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2018 року було ухвалено Верховною Радою закон "Про валюту та валютні операції", який почав діяти 7 лютого 2019 року. Національний банк цим актом розширив перелік валютних послаблень для бізнесу. Відповідно до нього, регулятор також надав можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тис. грн не в операційний, а в календарний день. Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінг і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.