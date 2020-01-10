Небанківським фінустановам дозволять продавати валюту онлайн

Небанківським фінустановам дозволять продавати валюту онлайн

Укрінформ
Після імплементації закону про удосконалення функцій із державного регулювання ринків фінансових послуг (про "спліт") Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінустановам.

Про це повідомляє пресслужба НБУ у Facebook.

"Після імплементації закону про спліт Національний банк дозволить продавати валюту онлайн не лише банкам, але й небанківським фінансовим установам, які перейдуть під нагляд НБУ з середини 2020 року", - йдеться у повідомленні.

У НБУ наголосили, що дозвіл фізичним особам купувати валюту онлайн (із 7 лютого 2019 року) не спричинив тиску на валютний ринок. Частина операцій готівкового ринку (близько 7%) просто перейшла на платформи онлайн-банкінгу. Обсяги купівлі і продажу валюти онлайн фізичними особами у минулому році були майже рівними – по 1 млрд доларів. Тому Нацбанк вирішив продовжувати валютну лібералізацію і надалі.

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Як повідомляв Укрінформ, 21 червня 2018 року було ухвалено Верховною Радою закон "Про валюту та валютні операції", який почав діяти 7 лютого 2019 року. Національний банк цим актом розширив перелік валютних послаблень для бізнесу. Відповідно до нього, регулятор також надав можливість населенню проводити операції з онлайн-купівлі іноземної валюти та банківських металів на суму до 150 тис. грн не в операційний, а в календарний день. Це означає, що онлайн-купівля валюти через інтернет-банкінг і мобільні додатки є доступною громадянам у режимі 24/7.

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