НБУ уточнив перелік операцій розрахунково-касового обслуговування, які не оподатковуються

Національний банк України уточнив перелік операцій із розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування.

Про це повідомляє пресслужба регулятора.

"Зокрема, внесено зміни до переліку операцій, пов’язаних з: відкриттям (закриттям) рахунків клієнтів у національній та іноземних валютах, банківських металах, документарним оформленням чи підтвердженням розрахунків клієнтів, проведенням розрахунків клієнтів та касовим обслуговуванням клієнтів", - йдеться в повідомленні.

Це дасть можливість користувачам правильно визначати операції з надання послуг з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування податком на додану вартість, з метою ведення податкового обліку.

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Підставою для уточнення переліку операцій стали запроваджені у 2019 році зміни у валютному законодавстві, а також зміни у нормативно-правових актах Національного банку України з питань безготівкових розрахунків в Україні в національній валюті, порядку відкриття і закриття рахунків клієнтів банків та кореспондентських рахунків банків - резидентів і нерезидентів. Відповідні норми містить постанова Правління Національного банку України від 28 грудня 2019 № 167 "Про внесення змін до Переліку операцій з розрахунково-касового обслуговування, які не є об’єктом оподаткування", що набирає чинності з 1 січня 2020 року.