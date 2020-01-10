Казначейство перейшло на нові рахунки для зарахування податків та зборів

З 1 січня 2020 року введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів з урахуванням міжнародного номера банківського рахунка IBAN.

Про це йдеться в пресрелізі Державної казначейської служби України, що є в розпорядженні Укрінформу.

"З 1 січня 2020 року Державна казначейська служба України перейшла на ведення бухгалтерського обліку за Планом рахунків бухгалтерського обліку в державному секторі, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 31 грудня 2013 №1203, із змінами та доповненнями", - йдеться в повідомленні.

Відповідно з 1 січня 2020 р. введено в дію нові рахунки для зарахування податків, зборів, платежів до державного та місцевих бюджетів, рахунки в системі електронного адміністрування ПДВ, системі електронного адміністрування реалізації пального і спирту етилового, рахунки для зарахування єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування та депозитні рахунки митних органів, рахунки для зарахування власних надходжень, відкриті за Планом рахунків №1203 з урахуванням міжнародного номеру банківського рахунка IBAN, який налічує 29 знаків, відповідно до вимог постанови правління Національного банку України від 28 грудня 2018 №162 «Про запровадження міжнародного банківського рахунка (IBAN) в Україні» (зі змінами).

Читайте також: НБУ пропонує вдосконалити систему BankID

Рахунки, які були відкриті за Планом рахунків бухгалтерського обліку виконання державного та місцевих бюджетів, затвердженого наказом Державного казначейства України від 28 листопада 2000 №119 з 1 січня 2020 закриті.

Але протягом трьох операційних днів поточного року (3, 8, 9 січня) платниками податків було спрямовано 271,7 тис. платіжних трансакцій на недіючі рахунки. Відповідно такі кошти Казначейством не зараховуються, а повертаються банківським установам як «нез’ясовані надходження».