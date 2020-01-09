Зростання міжнародних резервів робить нас більш незалежними від МВФ — Милованов

Міжнародні резерви у 2019 році зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд, що, у свою чергу, робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі й від кредитів МВФ.

Про це повідомив міністр розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства Тимофій Милованов у Facebook.

"Високий рівень резервів робить українську економіку більш стійкою та незалежною, в тому числі від траншів МВФ", - ідеться в повідомленні.

Милованов нагадав, що, за оприлюдненими НБУ даними, за підсумками 2019 року міжнародні резерви України зросли до семирічного максимуму – до $25,3 млрд. За минулий рік вони зросли на $4,5 млрд через збільшення припливу валюти від експортерів та міжнародних інвесторів. За підсумками 2019 року чиста купівля валюти НБУ сягнула $7,9 млрд, що є найвищим показником за останні 14 років.

"Водночас репутація української економіки серед інвесторів залишається неідеальною. Це означає, що на сьогодні роль програми МВФ стає більш політичною, ніж економічною: існування програм переконує міжнародних та внутрішніх інвесторів у відповідальності економічних політик уряду. Сподіваюсь, що цього або наступного року ми зможемо підняти кредитний рейтинг та довіру інвесторів до України до рівня, коли нам вже не буде потрібна сертифікація МВФ", - зауважив міністр.

Як повідомляв Укрінформ, у Національному банку вважають, що підписання нової програми співробітництва з Міжнародним валютним фондом може відбутися у першому кварталі 2020 року. Програма буде укладена терміном на три роки, обсягом $5,5 млрд.

Міністр фінансів України Оксана Маркарова у грудні минулого року заявляла, що Україна має укласти нову програму з МВФ та виконати її, після чого співпрацювати з фондом як країна-учасниця, що не потребує нового кредитування.