Укрзалізниця розслідує порушення при закупівлі газу на 18 мільйонів

АТ "Укрзалізниця" проводить службове розслідування порушень при закупівлі природного газу на 18 млн грн.

Про це 9 січня 2020 року повідомляє пресслужба АТ “Укрзалізниця”.

“Порушення при закупівлі газу на понад 18 млн грн розслідуються з грудня минулого року”, - йдеться у повідомленні.

Проводить службове розслідування факту закупівлі природного газу без жодних тендерних процедур та укладених договорів департамент економічної та інформаційної безпеки Укрзалізниці. Досліджуються обставини проведення платежів, встановлюються відповідальні особи.

В компанії наголосили, що громадськість поінформують про результати перевірки, а винних буде притягнуто до відповідальності. Загалом в Укрзалізниці планують провести перевірку законності всіх закупівель природного газу впродовж 2019 року.

За інформацією ЗМІ, стало відомо, що філія «Центр забезпечення виробництва» АТ “Укрзалізниця” минулого року закупила природній газ на 18 млн грн без оголошення тендеру, незважаючи на те, що УЗ може проводити закупівлю на таку суму лише через конкуренті торги.

Як повідомляв Укрінформ, у грудні минулого року Антимонопольний комітет України розкрив змову на п’яти торгах, які проводило АТ “Укрзалізниця”, та оштрафував порушників на загальну суму 60, 8 млн грн. Зібрані Комітетом докази доводять, що деякі учасники тендерів діяли узгоджено, що призвело до спотворення результатів торгів, а відтак і до порушення Закону України «Про захист економічної конкуренції».