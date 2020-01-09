Єгипет закупив 60 тисяч тонн пшениці з України

Єгипет закупив на тендері 8 січня 2020 року 300 тис. тонн пшениці, з них 60 тис. тонн зерна з України.

Про це повідомляє УкрАгроКонсалт.

"На тендері 8 січня 2020 года Єгипет закупив 300 тис. тонн пшениці походженням з України, Румунії та Росії з поставкою з 18 по 29 лютого 2020 року. Середня ціна закупівлі становила 245,71 дол. за тонну CFR (з доставкою - ред.). На попередньому тендері середня ціна закупівлі становила 238,19 дол. за тонну ", - йдеться в повідомленні.

В рамках тендеру компанією Louis Dreyfus Company було закуплено 60 тис. тонн української пшениці за ціною 245,93 дол. за тонну з доставкою.

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Як повідомляв Укрінформ, з початку 2019/2020 маркетингового року, за станом на 3 січня 2020 року, Україна експортувала 31,10 млн тонн зернових культур (23,19 млн тонн за аналогічний період 2018/2019 МР). Зокрема, було експортовано 14,99 млн т пшениці (у 2018/2019 МР - 10,47 млн ​​тонн).