Другий енергоблок Запорізької АЕС підключили до енергомережі

Енергоблок №2 Запорізької АЕС (ЗАЕС) 9 січня 2020 року підключено до енергосистеми України після відключення напередодні дією автоматичного захисту.

Про це повідомляється на сайті ЗАЕС.

"8 січня 2020 року о 22:34 дією автоматичного захисту енергоблок №2 відключено від мережі. 9 січня 2020 року о 04:17 енергоблок №2 Запорізької АЕС підключено до мережі після усунення зауважень", - йдеться в повідомленні.

У даний час в роботі перебувають 4 енергоблоки Запорізької АЕС. Сумарна потужність генераторів становить 3 775 МВт. На енергоблоці №1 йде 21 доба планового капітального ремонту. Триває плановий середній ремонт енергоблоку №6, йде 18 доба.

Як відомо, Запорізька АЕС – найбільший енергетичний об'єкт в Україні та Європі з встановленою потужністю 6000 МВт. Перший енергоблок був введений в експлуатацію в 1984 році, другий – в 1985 році, третій – в 1986 році, четвертий – в 1987 році, п'ятий – в 1989 році, шостий – в 1995 році.