Законопроєкт про працю врегульовує гнучкі форми організації трудового процесу

Законопроєкт №2708 “Про працю” порівняно із чинним трудовим законодавством передбачає врегулювання питань щодо порядку укладення трудових договорів та визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин і ознак їх наявності.

Про це йдеться у пояснювальній записці до законопроєкту, яка оприлюднена на сайті Верховної Ради.

Так, порівняно з чинним трудовим законодавством до проєкту закону, "Про працю" додатково включено регулювання питань щодо порядку укладення обов’язкового письмового трудового договору та різних видів строкових трудових договорів; визначення на законодавчому рівні поняття трудових відносин та ознак їх наявності.

Також проєкт передбачає врегулювання гнучких форм організації праці, надомної, дистанційної праці та праці домашніх працівників.

У законопроєкті також йдеться про виплати грошової компенсації за кожен день зменшення строку попередження при розірванні трудового договору; посилення захисту прав працівників у разі порушення строків виплати заробітної плати; впровадження нових підходів до врегулювання індивідуальних трудових спорів, зокрема на основі процедур медіації; унормування процедури організації та проведення страйків, поширення норм колективних договорів та угод.

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Як зазначається у пояснювальній записці, головними принципами розробки проєкту закону "Про працю" є збалансування інтересів сторін трудових відносин; зниження рівня державного втручання в індивідуальні відносини в сфері праці; визнання трудового договору основним джерелом регулювання індивідуальних трудових правовідносин; розмежування колективно-договірних та індивідуальних відносин; спрощення процедур входу-виходу працівників на ринок праці; стимулювання суб’єктів господарювання до створення робочих місць; "дебюрократизація" трудових відносин; дотримання конвенцій МОП та директив Європейського Союзу; забезпечення недискримінації працівників та реалізація принципу рівної оплати праці чоловіків та жінок рівної цінності; оптимізація соціально-трудових гарантій та зменшення навантаження на трудові відносини; забезпечення захисту материнства, дітей та молоді.

Також повідомляється, що до проєкту закону "Про працю" повністю інкорпоровані норми законів України "Про оплату праці", "Про відпустки".

Як повідомляв Укрінформ, урядовий законопроєкт №2708 “Про працю” зареєстрований у Верховній Раді 28 грудня 2019 року. Він складається з 98 статей і 10 глав.